Crolla a New York Humana

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che offre servizi di assicurazione sanitaria, che esibisce una perdita secca del 4,52% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Humana rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di breve periodo di Humana evidenzia un declino dei corsi verso area 249,3 USD con prima area di resistenza vista a 260,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 245,6.

