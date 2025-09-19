Cybersicurezza, presentato alla Camera il ddl per rafforzare il ruolo delle Forze Armate

(Teleborsa) - Più potere allenello. È l’obiettivo del disegno di legge presentato alla Camera dal presidente della commissione Difesa,(Forza Italia). Il provvedimento aggiorna la normativa vigente per adeguare l’Italia all’era delle "guerre ibride" e assegna alla– non più quindi solo ai– la possibilità di intervenire nel cyberspazio anche in tempo di pace e al di fuori di scenari di guerra tradizionale.L’intervento è pensato per tutelare istituzioni, infrastrutture critiche e cittadini da minacce informatiche. Per farlo, il ddl prevede sia l’utilizzo di, spesso definiti genericamente "", sia unstrutturato per i militari.Il testo, infatti, introducenegli istituti e nelle scuole militari, con l’obiettivo dichiarato di preparare "nuove generazioni di professionisti". Inoltre, la Difesa potrà ricorrere a competenze tecniche altamente specializzate, ma sempre "sotto il controllo istituzionale e con procedure di autorizzazione stringenti".