Milano 17:04
42.358 +0,12%
Nasdaq 17:04
24.505 +0,20%
Dow Jones 17:04
46.182 +0,09%
Londra 17:04
9.228 0,00%
Francoforte 17:04
23.653 -0,09%

Cybersicurezza, presentato alla Camera il ddl per rafforzare il ruolo delle Forze Armate

Economia
Cybersicurezza, presentato alla Camera il ddl per rafforzare il ruolo delle Forze Armate
(Teleborsa) - Più potere alle Forze Armate nello spazio digitale. È l’obiettivo del disegno di legge presentato alla Camera dal presidente della commissione Difesa, Nino Minardo (Forza Italia). Il provvedimento aggiorna la normativa vigente per adeguare l’Italia all’era delle "guerre ibride" e assegna alla Difesa – non più quindi solo ai servizi segreti – la possibilità di intervenire nel cyberspazio anche in tempo di pace e al di fuori di scenari di guerra tradizionale.

L’intervento è pensato per tutelare istituzioni, infrastrutture critiche e cittadini da minacce informatiche. Per farlo, il ddl prevede sia l’utilizzo di esperti esterni, spesso definiti genericamente "hacker", sia un percorso di formazione strutturato per i militari.

Il testo, infatti, introduce corsi specifici di cyber defence negli istituti e nelle scuole militari, con l’obiettivo dichiarato di preparare "nuove generazioni di professionisti". Inoltre, la Difesa potrà ricorrere a competenze tecniche altamente specializzate, ma sempre "sotto il controllo istituzionale e con procedure di autorizzazione stringenti".

Condividi
```