Milano 14:09
42.357 +0,12%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 14:09
9.229 +0,01%
Francoforte 14:09
23.650 -0,10%

Francoforte: rosso per Hellofresh

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Hellofresh
(Teleborsa) - Retrocede Hellofresh, con un ribasso dell'1,85%.

La tendenza ad una settimana di Hellofresh è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo di Hellofresh ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 7,9 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 8,14, mentre il primo supporto è stimato a 7,66.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```