Milano 11:39
45.073 +0,29%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:39
9.974 +0,43%
Francoforte 11:39
24.499 +0,04%

Francoforte: rosso per Hellofresh

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Hellofresh
(Teleborsa) - Composto ribasso per Hellofresh, in flessione del 2,92% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Hellofresh mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,04%, rispetto a +1,84% del Germany MDAX).


Lo status tecnico di Hellofresh è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,151 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,891. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,411.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```