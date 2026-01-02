Francoforte: rosso per Hellofresh

(Teleborsa) - Composto ribasso per Hellofresh
, in flessione del 2,92% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Hellofresh
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,04%, rispetto a +1,84% del Germany MDAX
).
Lo status tecnico di Hellofresh
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,151 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,891. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,411.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)