Milano 10:56
42.585 +0,66%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:56
9.226 -0,02%
Francoforte 10:56
23.715 +0,17%

Francoforte: rosso per Zalando

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Zalando
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che vende calzature e moda online, in flessione del 2,68% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zalando rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Zalando è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26,86 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,27. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 27,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```