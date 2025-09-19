Germania, prezzi alla produzione scendono più delle attese ad agosto

(Teleborsa) - Sorprendono al ribasso iad2025. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato un decrementodello 0,5%, rispetto al -0,1% del mese precedente. Le stime degli analisti erano per una discesa dello 0,1%., i prezzi hanno segnato una variazione negativa del 2,2%, dopo il -1,5% di luglio e rispetto al -1,8% atteso dagli analisti.I prezzi dell'sono scesi dell'8,5% su base annuale e dell'1% a livello mensile.