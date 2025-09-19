Milano 17:05
42.345 +0,09%
Nasdaq 17:05
24.496 +0,17%
Dow Jones 17:05
46.172 +0,06%
Londra 17:05
9.225 -0,03%
Francoforte 17:05
23.642 -0,14%

INPGI: obbligo di comunicazione dei redditi 2024 per i giornalisti

Economia
INPGI: obbligo di comunicazione dei redditi 2024 per i giornalisti
(Teleborsa) - L’INPGI ricorda a tutti i giornalisti iscritti che è in corso la campagna per la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti nel 2024. Tutti i liberi professionisti — compresi coloro che hanno lavorato con partita IVA, in forma occasionale o tramite cessione di diritto d’autore — devono inviare la propria dichiarazione entro il 30 settembre 2025.

La procedura è esclusivamente telematica e richiede l’accesso tramite SPID o CIE sul sito dell’Istituto. È fondamentale rispettare la scadenza: l’invio tardivo comporterà l’applicazione di sanzioni. Il versamento del contributo soggettivo è essenziale per maturare anzianità contributiva. Per il riconoscimento di un anno intero (12 mesi), l’importo non deve essere inferiore al 12% del reddito minimo 2024, pari a 18.067 euro. Per i giornalisti già titolari di pensione diretta, l’aliquota è ridotta al 6%.

Al termine della comunicazione, il sistema indicherà l’anzianità contributiva maturata e, se necessario, l’eventuale contributo aggiuntivo da versare per raggiungere l’annualità completa.
Condividi
```