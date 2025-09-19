INPGI: obbligo di comunicazione dei redditi 2024 per i giornalisti

(Teleborsa) - L’INPGI
ricorda a tutti i giornalisti iscritti
che è in corso la campagna per la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti nel 2024.
Tutti i liberi professionisti
— compresi coloro che hanno lavorato con partita IVA, in forma occasionale o tramite cessione di diritto d’autore — devono inviare la propria dichiarazione entro il 30 settembre 2025.
La procedura è esclusivamente telematica e richiede l’accesso tramite SPID o CIE sul sito dell’Istituto
. È fondamentale rispettare la scadenza:
l’invio tardivo comporterà l’applicazione di sanzioni. Il versamento del contributo soggettivo è essenziale
per maturare anzianità contributiva. Per il riconoscimento di un anno intero (12 mesi), l’importo non deve essere inferiore al 12% del reddito minimo 2024, pari a 18.067 euro. Per i giornalisti già titolari di pensione diretta, l’aliquota è ridotta al 6%.
Al termine della comunicazione, il sistema indicherà l’anzianità contributiva maturata e, se necessario, l’eventuale contributo aggiuntivo
da versare per raggiungere l’annualità completa.