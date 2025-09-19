Milano 14:09
42.357 +0,12%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 14:09
9.229 +0,01%
Francoforte 14:09
23.650 -0,10%

Londra: andamento negativo per Ashtead Group

Migliori e peggiori
Londra: andamento negativo per Ashtead Group
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia, in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Ashtead Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di Ashtead Group è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 53,07 sterline e supporto a 52,33. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 53,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```