Londra: andamento negativo per Ashtead Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia
, in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Ashtead Group
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di Ashtead Group
è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 53,07 sterline e supporto a 52,33. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 53,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)