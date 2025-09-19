Londra: andamento negativo per Ashtead Group

società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia

FTSE 100

Ashtead Group

principale indice della Borsa di Londra

Ashtead Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve diè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 53,07 sterline e supporto a 52,33. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 53,81.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)