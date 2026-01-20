Milano 13:14
Londra: si concentrano le vendite su Ashtead Group

(Teleborsa) - Retrocede la società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia, con un ribasso del 2,88%.

L'andamento di Ashtead Group nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Ashtead Group, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 49,24 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 50,41 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 48,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
