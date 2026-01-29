Milano 10:57
Ashtead Group scivola in fondo al mercato di Londra

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,15% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Ashtead Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Ashtead Group, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 48,53 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 49,79. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 48,05.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
