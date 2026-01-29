Ashtead Group scivola in fondo al mercato di Londra

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,15% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Ashtead Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Ashtead Group
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 48,53 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 49,79. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 48,05.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)