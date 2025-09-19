Londra: brillante l'andamento di Fresnillo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader mondiale dell'argento
, che tratta in utile del 2,87% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresnillo
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fresnillo
rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Fresnillo
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 22,51 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 21,96. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 21,66.
