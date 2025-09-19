Milano 10:58
Londra: brillante l'andamento di Fresnillo
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader mondiale dell'argento, che tratta in utile del 2,87% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresnillo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fresnillo rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Fresnillo. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 22,51 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 21,96. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 21,66.

