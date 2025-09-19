Milano 14:10
42.361 +0,12%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 14:10
9.229 +0,01%
Francoforte 14:10
23.656 -0,08%

Londra: performance negativa per NatWest Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per NatWest Group
Retrocede il gruppo bancario inglese, con un ribasso del 2,51%.
Condividi
```