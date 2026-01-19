Milano 17:35
Londra: si concentrano le vendite su NatWest Group

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo bancario inglese, che sta segnando un calo del 2,48%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NatWest Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, NatWest Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,44 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,318. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,562.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
