Londra: si concentrano le vendite su NatWest Group

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo bancario inglese
, che sta segnando un calo del 2,48%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NatWest Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, NatWest Group
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,44 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,318. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,562.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)