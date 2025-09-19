Milano 14:10
Londra: rosso per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che mostra un decremento del 2,39%.

Lo scenario su base settimanale di JD Sports Fashion rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di JD Sports Fashion moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 0,9144 sterline e supporto a 0,8862. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 0,9426.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
