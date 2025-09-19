Londra: rosso per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo
, che mostra un decremento del 2,39%.
Lo scenario su base settimanale di JD Sports Fashion
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di JD Sports Fashion
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 0,9144 sterline e supporto a 0,8862. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 0,9426.
