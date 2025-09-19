Londra: rosso per JD Sports Fashion

rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo

JD Sports Fashion

FTSE 100

JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 2,39%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 0,9144 sterline e supporto a 0,8862. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 0,9426.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)