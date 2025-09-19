New York: sell-off per Micron Technology

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di microchip
, che passa di mano in perdita del 4,24%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Micron Technology
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,41%, rispetto a +2,3% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Micron Technology
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 163,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 160,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 165,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)