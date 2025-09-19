New York: sell-off per Micron Technology

produttore di microchip

Nasdaq 100

Micron Technology

indice dei titoli tecnologici USA

Micron Technology

(Teleborsa) - Ribasso per il, che passa di mano in perdita del 4,24%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,41%, rispetto a +2,3% dell').Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 163,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 160,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 165,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)