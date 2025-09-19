Milano 17:06
New York: sell-off per Micron Technology

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di microchip, che passa di mano in perdita del 4,24%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Micron Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,41%, rispetto a +2,3% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Micron Technology rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 163,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 160,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 165,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
