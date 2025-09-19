Milano 10:59
Piazza Affari: andamento rialzista per Stellantis

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della casa automobilistica italo-francese-statunitense, con una variazione percentuale del 3,68%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Stellantis rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di breve periodo di Stellantis sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 8,792 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 8,544. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 9,04.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
