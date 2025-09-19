Milano 10:59
Piazza Affari: andamento sostenuto per Unipol

(Teleborsa) - Bene il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, con un rialzo del 2,87%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Unipol più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 17,67 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 18,06. Il peggioramento della società finanziaria e assicurativa è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 17,41.

