Milano 10:59
42.582 +0,65%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:59
9.223 -0,06%
Francoforte 10:59
23.717 +0,18%

Piazza Affari: balza in avanti Stellantis
Avanza la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che guadagna bene, con una variazione del 3,57%.
