Milano 17:08
42.348 +0,10%
Nasdaq 17:08
24.495 +0,17%
Dow Jones 17:08
46.168 +0,06%
Londra 17:08
9.225 -0,03%
Francoforte 17:07
23.640 -0,14%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto immobiliare italiano
L'Indice delle società immobiliari in Italia guadagna lo 0,87% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 8.692,84 punti.
Condividi
```