Milano 14:12
42.360 +0,12%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 14:13
9.230 +0,02%
Francoforte 14:12
23.658 -0,07%

Piazza Affari: performance negativa per MFE A

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per MFE A
(Teleborsa) - Sottotono la società media e di comunicazione italiana, che passa di mano con un calo del 2,13%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di MediaForEurope rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di MFE A. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, MFE A evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,37 Euro. Primo supporto a 3,264. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,224.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```