Milano 14:13
42.368 +0,14%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 14:13
9.230 +0,02%
Francoforte 14:13
23.664 -0,04%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su MFE A

Retrocede la società media e di comunicazione italiana, con un ribasso del 2,13%.
