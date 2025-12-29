Piazza Affari: scambi in positivo per MFE A

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società media e di comunicazione italiana
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,69%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MediaForEurope
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico di MFE A
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2,999 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,087. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2,941.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)