Milano 14:03
44.512 -0,21%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 14:03
9.874 +0,03%
Francoforte 14:03
24.319 -0,09%

Piazza Affari: scambi in positivo per MFE A

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società media e di comunicazione italiana, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,69%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MediaForEurope rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario tecnico di MFE A mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2,999 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,087. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2,941.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
