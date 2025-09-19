Milano 17:35
Titoli di Stato, Tesoro: in asta mercoledì 5 miliardi di BTP short term e indicizzati
(Teleborsa) - Il Tesoro offrirà in asta, mercoledì 24 settembre, fino a 5 miliardi di euro di BTP Short term e BTO indicizzati con scadenze a 5 e 15 anni.

Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). In particolare, andranno in asta 2,5 miliardi di BTP short term, con scadenza agosto 2027 e cedola 2,10%. Poi, 1,25 miliardi ciascuno dei BTP indicizzati all'inflazione dell'area euro, con scadenza agosto 2031 e maggio 2039.

Per tutte le emissioni il regolamento è previsto il 29 settembre.
