Ucraina, la Commissione Ue adotta il 19° pacchetto di sanzioni alla Russia

(Teleborsa) - "La Russia
ha mostrato il pieno disprezzo per la diplomazia e il diritto internazionale". Così la presidente Ursula von der Leyen
nel presentare il 19° pacchetto di sanzioni Ue
contro Mosca adottato dalla Commissione europea
. Negli ultimi giorni, ha ricordato, il Cremlino ha lanciato "alcuni dei più grandi attacchi con droni e missili dall’inizio della guerra, colpendo edifici governativi, case di civili e persino il nostro ufficio Ue a Kyiv". Le minacce
, ha aggiunto von der Leyen, "riguardano anche la nostra Unione. Nelle ultime due settimane, droni Shahed russi hanno violato lo spazio aereo sia della Polonia
che della Romania
. Queste non sono azioni di chi vuole la pace. Ancora e ancora, il presidente Putin
ha scelto l’escalation. E in risposta, l’Europa aumenta la pressione".
Energia, finanza, tecnologia. "La guerra economica della Russia è sostenuta dalle entrate dei combustibili fossili
. Vogliamo tagliare queste entrate. È tempo di chiudere il rubinetto", ha affermato. Tra le misure
: stop alle importazioni di GNL russo, riduzione del tetto al prezzo del petrolio
a 47,6 dollari
e sanzioni
su 118 nuove navi della cosiddetta shadow fleet, "per un totale di oltre 560". Colpite anche Rosneft
e Gazpromneft
, "ora soggette a un divieto totale di transazione". Risultato: "In tre anni le entrate petrolifere russe in Europa sono diminuite del 90%. Ora voltiamo definitivamente pagina".
Von der Leyen ha poi annunciato "nuove misure contro le scappatoie finanziarie
", tra cui un bando di transazioni su nuove banche
in Russia e in paesi terzi. "Per la prima volta colpiamo anche le piattaforme crypto
e proibiamo transazioni in criptovalute". Inoltre, l’Ue introduce "nuove restrizioni all’export di tecnologie
usate sul campo di battaglia" e sanziona 45 aziende che "forniscono supporto diretto o indiretto al complesso militare-industriale russo".
Sanzioni efficaci e nuove mosse in favore dell’Ucraina. "La nostra analisi economica
è chiara: le sanzioni
stanno colpendo duramente l’economia russa. Il tasso d’interesse è al 17%, l’inflazione resta alta e l’accesso ai finanziamenti è in calo. La macchina bellica russa è vicina ai suoi limiti". Parallelamente, la Commissione lavora a una soluzione per finanziare la difesa ucraina
"basata sugli asset russi immobilizzati. Con i saldi in contanti forniremo a Kyiv un Reparations Loan
. L’Ucraina rimborserà solo quando la Russia pagherà i risarcimenti".
Von der Leyen ha quindi concluso: "Vogliamo che la Russia lasci il campo di battaglia e torni al tavolo dei negoziati
. Questo è l’unico modo per dare alla pace una reale possibilità".