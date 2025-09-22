Milano 13:00
Analisi Tecnica: USD/CAD del 21/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

La giornata del 21 settembre chiude piatta per il cross USD contro "Loonie", che riporta un +0,02%.

Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,3798. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,3823, mentre il primo supporto è stimato a 1,3773.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
