Asset digitali, afflussi record dopo il taglio della Fed

(Teleborsa) - Gli asset digitali hanno registrato la, per un totale di 1,9 miliardi di dollari. Dopo mesi dispeculazioni, spiega James Butterfill, Head of Research di CoinShares, lastatunitense ha tagliato i tassi di interesse la scorsa settimana.Sebbene gli investitori abbiano inizialmente reagito con cautela al cosiddetto “taglio restrittivo”, gli afflussi sono ripresi più avanti nella settimana, con 746 milioni di dollari entrati tra giovedì e venerdì, man mano che i mercati iniziavano ad assorbire gli effetti delladecisione sugli asset digitali. Il totale degli(AuM) è salito a un nuovo massimo da inizio anno di 40,4 miliardi di dollari, mettendo il mercato sulla buona strada per eguagliare o addirittura superare gli afflussi dello scorso anno, pari a 48,6 miliardi di dollari., gli Stati Uniti hanno guidato con afflussi pari a 1,8 miliardi di dollari, seguiti da Germania ($51,6 milioni), Svizzera ($47,3 milioni) e Brasile ($9,3 milioni). Il sentiment è stato generalmente positivo, anche se Hong Kong ha registrato deflussi marginali per $3,1 milioni.ha attratto la quota maggiore di afflussi con 977 milioni di dollari la scorsa settimana. Lo short-Bitcoin ha invece continuato a soffrire, con deflussi per $3,5 milioni che hanno portato il totale degli AuM a un minimo pluriennale di $83 milioni.Anchene ha beneficiato, con afflussi per 772 milioni di dollari. Gli afflussi da inizio anno sulla criptovaluta hanno raggiunto il record di $12,6 miliardi, portando il totale degli AuM a un massimo storico di $40,3 miliardi. Altri afflussi significativi sono arrivati da(127,3 milioni di dollari) e XRP ($69,4 milioni).