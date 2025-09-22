Automotive e Difesa, PwC: "Opportunità e sfide della riconversione industriale italiana"

(Teleborsa) - L'industria automobilistica italiana è in forte contrazione. A fine 2024 la produzione di veicoli leggeri ha raggiunto i minimi storici ed è scesa a meno di 0,6 milioni, il 67% in meno rispetto al 2000 quando era circa 1,7 milioni. Anche in Europa il settore è diminuito, ma meno drasticamente. Negli ultimi anni, la perdita di volumi produttivi è stata associata a un'elevata volatilità e incertezza, portando a livelli di produzione effettiva inferiori del 30% rispetto alle previsioni. Nel 2024, il tasso di utilizzo medio degli impianti produttivi delle case automobilistiche in Italia, che rappresenta un indicatore chiave per la profittabilità del comparto industriale, è sceso al 38% rispetto al 72% nel 2017. Se questo trend non verrà invertito, la componentistica automotive in Italia potrà perdere fino a 25 miliardi di euro di fatturato tra il 2025 e il 2027. È quanto emerge dallo"Il settore automotive ha affrontato diverse crisi nell'ultimo ventennio, ma quello a cui assistiamo rappresenta una condizione senza precedenti per un settore industriale di fondamentale importanza per il sistema Paese. L'attuale crisi potrebbe portare ad una perdita di oltre 7omila posti di lavoro e 10 miliardi di euro di PIL all'anno considerando gli effetti diretti e l'indotto", commentaAl contempo, lacrescerà in modo significativo nei prossimi anni, in linea con gli impegni europei. Dopo aver raggiunto i 33,7 miliardi di euro nel 2024, si prevede un aumento fino a 51,5 miliardi nel 2027 ed oltre 80 miliardi di euro entro il 2035. In termini di incidenza sul PIL, l'Italia passerà da una spesa pari all'1,5% nel 2024 al 2,3% nel 2027, fino al 3,5% nel 2035. In Europa, il budget difesa complessivo salirà da 326 miliardi nel 2024 a 690 miliardi nel 2035, con un'incidenza sul PIL che quasi raddoppierà la spesa sul PIL che quasi raddoppierà all'3,5%. Per sostenere questa accelerazione – rileva lo studio – occorrerà intervenire sulle debolezze strutturali che interessano il settore della Difesa. In particolare, sarà necessario incrementare la capacità produttiva, rinforzare la supply base, accelerare nello sviluppo e l'adozione di tecnologie avanzate."La crescita della spesa per la Difesa – dichiara– non è solo una risposta geopolitica: è una leva industriale. L'Italia ha l'opportunità concreta di riconvertire importanti asset produttivi di numerose filiere, ed in particolare del settore automotive, in capacità strategiche per la sicurezza europea. Parliamo di impianti, competenze e tecnologie già esistenti, che possono essere riattivati in tempi rapidi. Serve una regia pubblico-privata e serve farlo ora, prima che il gap industriale diventi strutturale".Loevidenzia come il 16% dei fornitori Automotive italiani operi già anche nel settore della Difesa. Le aree con maggiore sovrapposizione sono il powertrain (32%), l'elettronica (22%), il bodywork & chassis (19%), gli interni ed esterni (16%) e la piccola componentistica (11%).i contractor della Difesa possono aumentare la produzione usando impianti automotive poco sfruttati, mentre le filiere possono integrarsi attraverso acquisizioni e partnership strategiche. Le istituzioni possono proteggere l'occupazione e riqualificare la forza lavoro. I fornitori automotive solidi possono diversificare il business e ottenere contratti più lunghi e redditizi. Le tecnologie automotive, come l'ADAS, possono essere riutilizzate per applicazioni difensive come i veicoli terrestri autonomi. Ai benefici per i vari attori della filiera, si aggiungono le opportunità per gli investitori finanziari che possono supportare l'economia reale con buone prospettive di guadagno.