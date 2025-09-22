Bayer annuncia progressi in terapie sperimentali cellulari e geniche contro morbo di Parkinson

Bayer

(Teleborsa) -ha annunciato lunedì idi due(MP).Un primo partecipante ha ricevuto un trattamento randomizzato nello, exPDite-2, su bemdaneprocel, unasperimentale per il MP. Allo stesso tempo, i primi partecipanti europei sono stati randomizzati in REGENERATE-PD, unosu AB-1005, unasperimentale.Entrambe le terapie sono focalizzate sul trattamento del MP ine sono in fase di sviluppo in collaborazione con le società controllate interamente di Bayer e gestite in modo indipendente, rispettivamente BlueRock Therapeutics (bemdaneprocel) e AskBio. (AB-1005)."Il nostro duplice approccio nell'affrontare il morbo di Parkinson attraverso terapie cellulari e geniche esemplifica la nostra visione strategica e massimizza le nostre possibilità di offrire una nuova speranza ai pazienti affetti da Parkinson che attendono nuove terapie da troppo tempo", ha affermato, Responsabile Globale Ricerca e Sviluppo della Divisione Farmaceutica di Bayer. "Siamo motivati ??dall'essere in prima linea nello sviluppo di terapie modificatrici del decorso della malattia che hanno il potenziale per avere un impatto significativo sulla vita dei pazienti affetti da Parkinson".