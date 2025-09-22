Bayer annuncia progressi in terapie sperimentali cellulari e geniche contro morbo di Parkinson

(Teleborsa) - Bayer
ha annunciato lunedì i progressi
di due potenziali terapie contro il morbo di Parkinson
(MP).
Un primo partecipante ha ricevuto un trattamento randomizzato nello studio clinico di Fase III
, exPDite-2, su bemdaneprocel, una terapia cellulare
sperimentale per il MP. Allo stesso tempo, i primi partecipanti europei sono stati randomizzati in REGENERATE-PD, uno studio clinico di Fase II
su AB-1005, una terapia genica
sperimentale.
Entrambe le terapie sono focalizzate sul trattamento del MP in stadio moderato
e sono in fase di sviluppo in collaborazione con le società controllate interamente di Bayer e gestite in modo indipendente, rispettivamente BlueRock Therapeutics (bemdaneprocel) e AskBio. (AB-1005).
"Il nostro duplice approccio nell'affrontare il morbo di Parkinson attraverso terapie cellulari e geniche esemplifica la nostra visione strategica e massimizza le nostre possibilità di offrire una nuova speranza ai pazienti affetti da Parkinson che attendono nuove terapie da troppo tempo", ha affermato Christian Rommel
, Responsabile Globale Ricerca e Sviluppo della Divisione Farmaceutica di Bayer. "Siamo motivati ??dall'essere in prima linea nello sviluppo di terapie modificatrici del decorso della malattia che hanno il potenziale per avere un impatto significativo sulla vita dei pazienti affetti da Parkinson".