Milano
13:01
42.243
-0,16%
Nasdaq
19-set
24.626
0,00%
Dow Jones
19-set
46.315
0,00%
Londra
13:01
9.222
+0,06%
Francoforte
13:00
23.484
-0,66%
Lunedì 22 Settembre 2025, ore 13.18
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,13%
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,13%
Il FTSE MIB apre appena sotto la parità a 42.255,85 punti
In breve
,
Finanza
22 settembre 2025 - 09.02
Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, in flessione dello 0,13%, a quota 42.255,85 in apertura.
Condividi
Argomenti trattati
Borsa
(1025)
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,16%
