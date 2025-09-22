Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 20:59
24.766 +0,57%
Dow Jones 20:59
46.401 +0,18%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,26%

Il FTSE MIB chiude la seduta a 42.423,18 punti

Finanza
Milano riporta un guadagno dello 0,26%, terminando a 42.423,18 punti.
