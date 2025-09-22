Milano 13:01
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1%

Hang Seng a 26.280,72 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng -1% a quota 26.280,72 all'apertura pomeridiana.
