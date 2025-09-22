Milano 17:35
Dal 22 settembre animali in cabina di volo con i rispettivi proprietari

(Teleborsa) - Martedì 23 settembre segna una data storica nel trasporto aereo in Italia perché si potranno portare in cabina i cani di media e grossa taglia, da tenere nel posto accanto ai rispettivi proprietari. I primi due passeggeri a portare con sé il proprio cane voleranno sul volo di Ita Airways in partenza alle 9 del mattino da Milano Linate e diretto a Roma Fiumicino. Finora, cani e gatti, che sono gli animali che accompagnano di solito i loro padroni, sono stati ammessi solo se di piccola taglia e collocati nel trasportino.

Enac illustrerà il regolamento che permette di volare con gli animali domestici il 24 settembre a Montreal, in occasione della 42esima assemblea generale Icao, con l’intervento del presidente Enac Pierluigi Di Palma, del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e dall'Ad di Ita Airways Joerg Eberhart.

Con le nuove linee guida gli animali domestici di peso superiore agli 8-10 kg potranno viaggiare in cabina, garantendo le condizioni di sicurezza e il benessere durante l’intera durata del viaggio. Gli animali dovranno essere sistemati in trasportini omologati, posizionabili sopra i sedili, vicino al finestrino, con accanto il proprietario. Le compagnie aeree saranno libere di aderire o meno alle nuove regole sugli animali in viaggio in cabina.
