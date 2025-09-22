Expo 2025 Osaka: ENEA nel Padiglione Italia con evento sul futuro dell'energia

(Teleborsa) - L'evoluzione del sistema energetico avrà un ruolo di primo piano per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e 2050. Affinché il sistema energetico del futuro sia caratterizzato da adeguati livelli di resilienza e flessibilità, sicurezza di approvvigionamento e delle infrastrutture, il fattore chiave sarà lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie e vettori che soddisfino i criteri di sostenibilità, competitività economica, protezione dell'ambiente e sicurezza e tutela del territorio. È il tema al centro dell'evento dedicato al futuro dell'energia "Fusione nucleare, idrogeno e digitalizzazione per la transizione energetica: esempi virtuosi di collaborazione tra Italia e Giappone"
organizzato dall'Enea
in collaborazione con il Commissariato generale per la partecipazione italiana
mercoledì 24 settembre a Expo 2025 Osaka (Padiglione Italia, ore 10).
Intervengono per Enea il direttore generale Giorgio Graditi
, la direttrice del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili Giulia Monteleone
e il direttore del Dipartimento Nucleare Alessandro Dodaro.
Tra gli altri relatori, il Commissario generale per la partecipazione italiana a Expo 2025 Osaka, Mario Andrea Vattani
, il sottosegretario del Ministero degli Affari esteri, Giorgio Silli,
l'ingegnere capo del DTT (Divertor Tokamak Test), Gian Mario Polli
, e il Ceo di NTT Data Italia, Ludovico Diaz.
L'abbandono graduale delle fonti fossili, la necessità di accrescere ulteriormente il contributo delle fonti rinnovabili e di integrare nel mix energetico le tecnologie nucleari (nel breve periodo, ricorrendo alla fissione di nuova generazione, e nel medio-lungo periodo con la fusione nucleare) – evidenzia l'Enea
– richiedono azioni e interventi di innovazione tecnologica per incrementarne la capacità di generazione e al
tempo stesso lo sviluppo di soluzioni per una modalità di gestione integrata e evoluta, in ottica smart, attraverso l'utilizzo dell'IoT, dei BigData e dell'IA, orientata alla flessibilizzazione del sistema e ad una maggiore partecipazione dell'utente/cittadino nei processi di trasformazione energetica, economica e sociale.
Sempre nel Padiglione Italia, Enea espone un modello in scala del DTT,
l'impianto sperimentale per la fusione nucleare in costruzione a Frascati.