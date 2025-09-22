Expo 2025 Osaka: ENEA nel Padiglione Italia con evento sul futuro dell'energia

(Teleborsa) - L'evoluzione del sistema energetico avrà un ruolo di primo piano per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e 2050. Affinché il sistema energetico del futuro sia caratterizzato da adeguati livelli di resilienza e flessibilità, sicurezza di approvvigionamento e delle infrastrutture, il fattore chiave sarà lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie e vettori che soddisfino i criteri di sostenibilità, competitività economica, protezione dell'ambiente e sicurezza e tutela del territorio. È il tema al centro dell'organizzato dall'in collaborazione con ilmercoledì 24 settembre a Expo 2025 Osaka (Padiglione Italia, ore 10).Intervengono per Enea il direttore generale, la direttrice del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabilie il direttore del Dipartimento NucleareTra gli altri relatori, il Commissario generale per la partecipazione italiana a Expo 2025 Osaka,, il sottosegretario del Ministero degli Affari esteri,l'ingegnere capo del DTT (Divertor Tokamak Test),, e il Ceo di NTT Data Italia,L'abbandono graduale delle fonti fossili, la necessità di accrescere ulteriormente il contributo delle fonti rinnovabili e di integrare nel mix energetico le tecnologie nucleari (nel breve periodo, ricorrendo alla fissione di nuova generazione, e nel medio-lungo periodo con la fusione nucleare) – evidenzia l'– richiedono azioni e interventi di innovazione tecnologica per incrementarne la capacità di generazione e altempo stesso lo sviluppo di soluzioni per una modalità di gestione integrata e evoluta, in ottica smart, attraverso l'utilizzo dell'IoT, dei BigData e dell'IA, orientata alla flessibilizzazione del sistema e ad una maggiore partecipazione dell'utente/cittadino nei processi di trasformazione energetica, economica e sociale.Sempre nel Padiglione Italia, Enea espone unl'impianto sperimentale per la fusione nucleare in costruzione a Frascati.