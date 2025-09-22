Londra: positiva la giornata per Rio Tinto

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il Gruppo minerario anglo-australiano
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,08%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rio Tinto
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Rio Tinto
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Rio Tinto
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 47,17 sterline. Primo supporto a 46,57. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 46,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)