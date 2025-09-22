Milano 13:08
42.236 -0,18%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:08
9.221 +0,04%
Francoforte 13:08
23.486 -0,65%

Londra: positiva la giornata per Rio Tinto

Migliori e peggiori
Londra: positiva la giornata per Rio Tinto
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il Gruppo minerario anglo-australiano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,08%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rio Tinto più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Rio Tinto. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Rio Tinto evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 47,17 sterline. Primo supporto a 46,57. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 46,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```