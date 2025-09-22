Londra: si concentrano le vendite su M&G

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di risparmio e investimenti
, in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di M&G
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di medio periodo di M&G
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 2,574 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 2,63, mentre il primo supporto è stimato a 2,518.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)