Luce e gas, TIM e Poste insieme nel segno della sostenibilità

TIM

(Teleborsa) - A partire dal 29 settembre,apre la propria rete di vendita al mercato retail dell’energia lanciando ’offerta TIM Energia Luce e Gas powered by Poste Italiane in oltre 750 negozi TIM.sono pensate per rispondere alle esigenze di tutte le famiglie, con vantaggi esclusivi per i clienti TIM. In particolare, l’offerta luce è costruita su misura con il supporto di un consulente TIM in base agli effettivi consumi del cliente, utilizzando energia elettrica sostenibile e certificata, proveniente da fonti 100% rinnovabili.portiamo alle famiglie un servizio essenziale, facile da comprendere e da gestire e introduciamo un nuovo elemento nella nostra strategia di Customer Platform. Vogliamo dare stabilità ai costi, chiarezza nelle opzioni e attenzione alla sostenibilità, valorizzando la nostra relazione di fiducia con i clienti - ha dichiarato Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di TIM -. Il nostro impegno è rispondere in modo integrato a tutte le esigenze dei clienti con offerta di qualità, da quelle di intrattenimento ai servizi evoluti di connettività, Intelligenza Artificiale, cloud, cybersecurity, soluzioni finanziarie e assicurative”.TIprevede l’opzione di pagamento a ‘rata fissa’, mensile, costruita su misura e calcolata a partire dai consumi dell’anno precedente: una soluzione pensata per stabilizzare la spesa e proteggere il bilancio familiare dalle oscillazioni del mercato. Allo scadere dell’anno la nuova rata verrà ricalcolata sulla base dei consumi effettivi. Il prezzo della materia prima luce viene fissato per singolo kWh e resta bloccato per 12 mesi.invece, prevede un corrispettivo legato a un prezzo variabile della materia prima indicizzato al PSV (Punto di Scambio Virtuale che definisce il prezzo all’ingrosso del gas), a cui si aggiunge un margine del fornitore bloccato per 12 mesi, garantendo trasparenza e adeguando automaticamente il prezzo della materia prima alle fluttuazioni del mercato italiano del gas.: l’energia elettrica fornita è 100% proveniente da fonti rinnovabili certificate, mentre il gas è interamente compensato per le emissioni di CO2. La combinazione tra prezzo fisso della luce e rispetto per l’ambiente consente alle famiglie di pianificare meglio la spesa energetica, riducendo l’esposizione alla volatilità dei prezzi e contribuendo, al tempo stesso, a un consumo più responsabile.