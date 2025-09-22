Madrid: giornata depressa per Telefonica

azienda di telefonia spagnola

Ibex 35

società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni

indice azionario della Borsa di Madrid

Telefonica

(Teleborsa) - Ribasso per l', che presenta una flessione del 2,06%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,395 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,45. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,376.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)