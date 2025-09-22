Milano 13:09
Madrid: giornata depressa per Telefonica

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di telefonia spagnola, che presenta una flessione del 2,06%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Telefonica suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,395 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,45. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,376.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
