Madrid: giornata depressa per Telefonica

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di telefonia spagnola
, che presenta una flessione del 2,06%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Telefonica
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,395 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,45. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,376.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)