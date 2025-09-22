Milano 13:09
42.230 -0,19%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:09
9.220 +0,04%
Francoforte 13:09
23.485 -0,65%

Madrid: si concentrano le vendite su BBVA

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Banco di Bilbao, con una flessione dell'1,95%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla banca spagnola rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di BBVA è in rafforzamento con area di resistenza vista a 16,28 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,99. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,57.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
