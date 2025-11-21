Madrid: si concentrano le vendite su BBVA

Banco di Bilbao

banca spagnola

Ibex 35

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,00% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 17,78 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 17,44. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 17,28.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)