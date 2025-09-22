Nuovi principi di Governance per le imprese familiari non quotate

(Teleborsa) - Una governance virtuosa per, percon tutti gli stakeholder, percon nuove competenze, preparando le aziende a possibili aperture ai mercati finanziari e a compiere la trasformazione digitale. Questi sono alcuni degli obiettivi dei nuovi "", promossi dacon il contributo e coordinamento scientifico di SDA Bocconi e dalla Cattedra AIDAF-EY di Strategia delle Aziende Familiari in memoria di Alberto Falck,nell’Auditorium Michele Ferrero, in SDA Bocconi.che sono il fondamento delle procedure di governance da adottare e attuare, su base volontaria, accompagnati da linee guida di buona pratica, non vincolanti, che ogni impresa familiare non quotata è invitata ad adattare alle proprie specificità. Uno strumento, frutto dellarivolto a imprese familiari non quotate costituite in forma di società di capitali, caratterizzate da complessità proprietaria e organizzativa, che mira a supportare le famiglie imprenditoriali nell’adozione di pratiche di governance avanzate, per garantire un equilibrio tra dimensione familiare e logiche aziendali, rafforzare la creazione di valore nel lungo periodo, facilitare il passaggio generazionale e le relazioni tra soci, in allineamento con gli standard internazionali.L’adesione al Codice si fonda sul principio del cosiddetto. Ogni società aderente è invitata a, ae a darne conto nella Relazione sulla gestione, divulgando un documento accessibile al pubblico che illustri le modalità di applicazione dei princìpi e le ragioni di eventuali scostamenti. Tra le principali novità,, che seguirà lo stato di applicazione del Codice, proporrà eventuali aggiornamenti e fornirà assistenza alle imprese aderenti, tenendo conto delle best practice e dell’evoluzione normativa.Mantenendo un principio di proporzionalità, calibrando le previsioni in base alla dimensione delle imprese, Il Codice propone unrispetto ai diversi modelli societari disponibili nell’ordinamento italiano: il sistema tradizionale, il sistema monistico e il sistema dualistico. Considerata la consolidata adozione del modello tradizionale, il Codice fornisce alle imprese gli strumenti per valutare anche il ricorso ai sistemi alternativi, monistico e dualistico. A seguito della loro presentazione, i"Con questi rinnovati Principi intendiamo: uno strumento capace di rafforzarne la competitività, guidarne la crescita sostenibile e consolidare il dialogo con tutti gli stakeholder. Un, per accompagnarle nelle sfide di oggi e di domani, mantenendo saldi i valori che le hanno rese resilienti", dichiaraNel suo intervento, sottolinea come "questa iniziativa intenda offrire alle, per definire un assetto di governo societario in linea con le aspettative del mercato finanziario e degli stakeholder, funzionale a cogliere maggiori opportunità di crescita e a gestire con più consapevolezza i rischi"."Da decenni il. Ma con il passaggio di testimone dai fondatori alle nuove generazioni, la natura della leadership sta cambiando. I più giovani sono meno attratti dal modello dell’uomo solo al comando e più inclini a condividere responsabilità, valorizzando la collegialità. L’esigenza di un nuovo Codice proviene proprio da loro", afferma"Con iraccogliamo e, che ha dedicato la sua vita accademica e professionale a diffondere una visione moderna e lungimirante della governance nelle imprese familiari italiane. La sua lezione continua a ispirarci nelintorno a visioni sfidanti e sostenere lo sviluppo delle imprese", sostiene