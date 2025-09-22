Nuovi principi di Governance per le imprese familiari non quotate

(Teleborsa) - Una governance virtuosa per favorire la crescita sostenibile delle imprese familiari non quotate
, per rafforzare i rapporti
con tutti gli stakeholder, per attrarre manager e consiglieri esterni
con nuove competenze, preparando le aziende a possibili aperture ai mercati finanziari e a compiere la trasformazione digitale. Questi sono alcuni degli obiettivi dei nuovi "Princìpi per il governo delle imprese familiari non quotate – Codice di Autodisciplina
", promossi da AIDAF
e Assonime
con il contributo e coordinamento scientifico di SDA Bocconi e dalla Cattedra AIDAF-EY di Strategia delle Aziende Familiari in memoria di Alberto Falck, presentati oggi
nell’Auditorium Michele Ferrero, in SDA Bocconi.Dieci principi
che sono il fondamento delle procedure di governance da adottare e attuare, su base volontaria, accompagnati da linee guida di buona pratica, non vincolanti, che ogni impresa familiare non quotata è invitata ad adattare alle proprie specificità. Uno strumento, frutto della revisione del Codice presentato per la prima volta da AIDAF e Bocconi nel maggio 2017,
rivolto a imprese familiari non quotate costituite in forma di società di capitali, caratterizzate da complessità proprietaria e organizzativa, che mira a supportare le famiglie imprenditoriali nell’adozione di pratiche di governance avanzate, per garantire un equilibrio tra dimensione familiare e logiche aziendali, rafforzare la creazione di valore nel lungo periodo, facilitare il passaggio generazionale e le relazioni tra soci, in allineamento con gli standard internazionali.
L’adesione al Codice si fonda sul principio del cosiddetto comply or explain
. Ogni società aderente è invitata a valutare i propri assetti e prassi di governance
, a identificare eventuali miglioramenti
e a darne conto nella Relazione sulla gestione, divulgando un documento accessibile al pubblico che illustri le modalità di applicazione dei princìpi e le ragioni di eventuali scostamenti. Tra le principali novità, l’introduzione di un sistema di monitoraggio affidato al Comitato per la Corporate Governance delle imprese familiari non quotate
, che seguirà lo stato di applicazione del Codice, proporrà eventuali aggiornamenti e fornirà assistenza alle imprese aderenti, tenendo conto delle best practice e dell’evoluzione normativa.
Mantenendo un principio di proporzionalità, calibrando le previsioni in base alla dimensione delle imprese, Il Codice propone un modello di governance neutrale
rispetto ai diversi modelli societari disponibili nell’ordinamento italiano: il sistema tradizionale, il sistema monistico e il sistema dualistico. Considerata la consolidata adozione del modello tradizionale, il Codice fornisce alle imprese gli strumenti per valutare anche il ricorso ai sistemi alternativi, monistico e dualistico. A seguito della loro presentazione, i principi verranno posti in consultazione pubblica fino al 15 ottobre
.
"Con questi rinnovati Principi intendiamo offrire alle imprese familiari una vera e propria bussola per il futuro
: uno strumento capace di rafforzarne la competitività, guidarne la crescita sostenibile e consolidare il dialogo con tutti gli stakeholder. Un supporto agile, concreto e moderno
, per accompagnarle nelle sfide di oggi e di domani, mantenendo saldi i valori che le hanno rese resilienti", dichiara Cristina Bombassei, Presidente AIDAF.
Nel suo intervento Stefano Firpo, Direttore Generale di Assonime e membro del Comitato Scientifico di AIDAF
, sottolinea come "questa iniziativa intenda offrire alle imprese familiari non quotate uno strumento pratico e flessibile
, per definire un assetto di governo societario in linea con le aspettative del mercato finanziario e degli stakeholder, funzionale a cogliere maggiori opportunità di crescita e a gestire con più consapevolezza i rischi".
"Da decenni il capitalismo familiare è la spina dorsale dell’economia italiana
. Ma con il passaggio di testimone dai fondatori alle nuove generazioni, la natura della leadership sta cambiando. I più giovani sono meno attratti dal modello dell’uomo solo al comando e più inclini a condividere responsabilità, valorizzando la collegialità. L’esigenza di un nuovo Codice proviene proprio da loro", afferma Alessandro Minichilli, Direttore del Corporate Governance Lab di SDA Bocconi.
"Con i nuovi Principi di Governance
raccogliamo e portiamo avanti l’eredità di Guido Corbetta
, che ha dedicato la sua vita accademica e professionale a diffondere una visione moderna e lungimirante della governance nelle imprese familiari italiane. La sua lezione continua a ispirarci nel promuovere strumenti capaci di unire le famiglie imprenditoriali
intorno a visioni sfidanti e sostenere lo sviluppo delle imprese", sostiene Carlo Salvato, titolare della Cattedra AIDAF-EY di Strategia delle Aziende Familiari in memoria di Alberto Falck.(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)