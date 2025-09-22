Pfizer, vicina all'acquisizione di Metsera per 7,3 miliardi di dollari

Pfizer

(Teleborsa) -è vicina a unadella, produttrice di farmaci contro l'obesità, mentre il colosso farmaceutico sta cercando di rafforzare la propria pipeline dopo il recente fallimento della sua pillola dimagrante. Lo riporta il Financial Times.L'accordo potrebbe essere annunciato già lunedì, secondo il quotidiano.Pfizer pagherà a Metsera, e altri 22,50 dollari al raggiungimento di determinati obiettivi di performance. L'accordo rappresenta un premio rispetto alla chiusura del prezzo delle azioni Metsera di venerdì, di poco più di 33 dollari.Metsera fa parte del novero di aziende di nuova generazione che si contendono una fetta deldei farmaci per l'obesità. L'acquisizione darebbe a Pfizer l'accesso al farmaco MET-233i di Metsera, un'iniezione dimagrante che ha il potenziale per essere assunto con una frequenza inferiore rispetto alle iniezioni effettuate dai leader del mercato dell'obesità,ed, il che consentirebbe ai pazienti di passare da una somministrazione settimanale a una mensile.