Harbour Energy acquisirà LLOG Exploration per 3,2 miliardi di dollari

Harbour Energy

(Teleborsa) -ha annunciato un passo strategico decisivo con l’acquisizione di LLOG Exploration, per 3,2 miliardi di dollari, segnando il suo ingresso nel settore del deepwater nelstatunitense.L’operazione prevede uncon diritto di voto, consolidando così un nuovo polo operativo accanto alle attività già presenti in Norvegia, Regno Unito, Argentina e Messico.La società londinese, tra i principali produttori del Mare del Nord, sta accelerando l’espansione internazionale mentre i giacimenti nazionali si riducono e la pressione fiscale nel Regno Unito rimane elevata. Questa operazione segue l’acquisto, due anni fa, di asset di Wintershall Dea in diverse regioni del mondo.Secondo l’amministratrice delegata, l’operazione permette a Harbour di posizionarsi in un’area caratterizzata da infrastrutture mature, un quadro normativo favorevole e, ampie prospettive di crescita futura., controllata dalla famiglia del fondatore Gerald Boelte, è uno dei maggiori produttori privati di petrolio e gas nel Golfo del Messico. I suoi asset, caratterizzati da costi di estrazione contenuti, generano circa 34.000 barili equivalenti al giorno.Laper la fine del primo trimestre del prossimo anno, subordinata alle consuete condizioni regolamentari.