Milano 13:11
42.217 -0,22%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:11
9.221 +0,05%
Francoforte 13:11
23.473 -0,70%

Piazza Affari: andamento negativo per OVS

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento negativo per OVS
(Teleborsa) - Pressione sul leader dell'abbigliamento in Italia, che tratta con una perdita del 2,90%.

La tendenza ad una settimana di OVS è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,174 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,034. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,314.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```