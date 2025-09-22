Piazza Affari: andamento negativo per OVS

leader dell'abbigliamento in Italia

OVS

FTSE Italia Mid Cap

società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 2,90%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,174 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,034. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,314.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)