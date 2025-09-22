Piazza Affari: andamento negativo per OVS

(Teleborsa) - Pressione sul leader dell'abbigliamento in Italia
, che tratta con una perdita del 2,90%.
La tendenza ad una settimana di OVS
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,174 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,034. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,314.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)