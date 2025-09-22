Milano 13:11
42.217 -0,22%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:11
9.221 +0,05%
Francoforte 13:11
23.473 -0,70%

Piazza Affari: andamento rialzista per Technoprobe

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per Technoprobe
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, con una variazione percentuale dell'1,92%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Technoprobe più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Technoprobe classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,52 Euro e primo supporto individuato a 8,42. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```