Piazza Affari: brillante l'andamento di Lottomatica

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, in guadagno del 2,35% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Lottomatica subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Lottomatica, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 22,35 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 22,79. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 22,09.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
