Lottomatica prosegue il buyback e acquista 200.000 azioni

(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 12 al 16 gennaio 2026, complessivamente 200.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 20,8503 euro per euro, per un controvalore pari a 4.170.056,00 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 14.065.562 azioni proprie, pari al 5,590% delle azioni ordinarie in circolazione.

In Borsa, intanto, si muove verso il basso Lottomatica, che si posiziona a 20,56 euro, con una discesa dello 0,77%.

