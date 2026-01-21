Lottomatica prosegue il buyback e acquista 200.000 azioni

(Teleborsa) - Lottomatica Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 12 al 16 gennaio 2026, complessivamente 200.000 azioni ordinarie
al prezzo medio di 20,8503 euro per euro, per un controvalore
pari a 4.170.056,00 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 14.065.562 azioni proprie, pari al 5,590% delle azioni ordinarie in circolazione.
In Borsa, intanto, si muove verso il basso Lottomatica
, che si posiziona a 20,56 euro, con una discesa dello 0,77%.