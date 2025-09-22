Milano 13:12
42.201 -0,26%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:12
9.220 +0,04%
Francoforte 13:12
23.469 -0,72%

Piazza Affari: in bella mostra doValue

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in bella mostra doValue
(Teleborsa) - Ottima performance per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori, che scambia in rialzo del 6,77%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di doValue più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di doValue, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 3,434 Euro. Primo supporto visto a 3,126. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 2,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```