Piazza Affari: in calo Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Ribasso per la banca con sede a Desio, che presenta una flessione del 2,34%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco di Desio e della Brianza, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 7,697 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 7,417. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 7,323.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
