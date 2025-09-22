Milano
13:13
42.192
-0,29%
Nasdaq
19-set
24.626
0,00%
Dow Jones
19-set
46.315
0,00%
Londra
13:13
9.220
+0,03%
Francoforte
13:12
23.469
-0,72%
Lunedì 22 Settembre 2025, ore 13.29
Piazza Affari: mette il turbo doValue
Migliori e peggiori
,
In breve
22 settembre 2025 - 12.30
Seduta decisamente positiva per il
Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori
, che tratta in rialzo del 6,77%.
Titoli e Indici
Dovalue
+6,32%
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto