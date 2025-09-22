Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:08
24.770 +0,58%
Dow Jones 21:08
46.400 +0,18%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

Piazza Affari: movimento negativo per l'indice del settore alimentare italiano

Giornata negativa per il comparto alimentare a Piazza Affari, che continua la seduta a 72.599,88 punti, in calo dell'1,13%.
