Milano
17:35
42.423
+0,26%
Nasdaq
21:08
24.770
+0,58%
Dow Jones
21:08
46.400
+0,18%
Londra
17:35
9.227
+0,11%
Francoforte
17:35
23.527
-0,48%
Lunedì 22 Settembre 2025, ore 21.25
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: movimento negativo per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: movimento negativo per l'indice del settore alimentare italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
22 settembre 2025 - 17.00
Giornata negativa per il
comparto alimentare a Piazza Affari
, che continua la seduta a 72.599,88 punti, in calo dell'1,13%.
Argomenti trattati
Piazza Affari
(296)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Food, Beverage And Tobacco
-0,81%
